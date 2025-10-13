Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

TRUMP'TAN GAZZE MESAJI

Burada açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Ateşkes sürecek, savaş bitti" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI, ÇOK YARDIMCI OLDU"

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BİTTİ, ANLIYOR MUSUNUZ?"

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi. Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum" dedi.

"GAZZE GELECEK ON YILLARDA MUHTEŞEM BİR MUCİZE OLACAK"

Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" karşılığını verdi.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

İSRAİLLİ ESİRLERLE GÖRÜŞECEK

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

BARIŞ ZİRVESİ İÇİN MISIR'A GİDECEK

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.