ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekildi.

JOE BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İlerleyen yaşı ve Donald Trump'la girdiği canlı yayındaki düelloda kötü performansı nedeniyle adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı ve Demokratların adayı Joe Biden kararını verdi. Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden

BIDEN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

"PARTİM VE ÜLKEM ADINA GERİ ÇEKİLMEM EN DOĞRUSU"

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

DEMOKRATLAR SIK SIK ÇAĞRI YAPIYORDU

Joe Biden'a yaşı ve zihinsel sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle 34 Demokrat isimden "başkanlık yarışından çekil" çağrısı gelmişti. 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.

BIDEN VE TRUMP ARASINDAKİ CANLI YAYIN DÜELLOSU

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden ve 78 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, kötü performansı nedeniyle Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son bulmuştu.