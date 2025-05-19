Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı. Trump'ın son anda program değişikliğine giderek önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğü açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için barış müzakerelerine hız verildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında günler öncesinde duyurulan görüşme başladı.

ÖNCE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ancak ABD Başkanı Trump son anda program değişikliğine gitti. Trump, Putin'le görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

BEYAZ SARAY: RUSYA BARIŞA İSTEKLİ DEĞİLSE, "BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL" DERİZ

Öte yandan Trump-Putin görüşmesinden önce basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Putin Ukrayna savaşından nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

KREMLİN: BARIŞ İÇİN UZUN ÇALIŞMA GEREK

Görüşme öncesi Kremlin'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Barış için uzun çalışma gerek." dedi. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Peskov, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Putin ve Trump arasında olası bir yüz yüze görüşme için hazırlık olmadığını söyledi.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSempatik:

trump putinden istedigini alamaz

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu ikisi anlaşırsa zelenscükü yedi .. ))

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Haber YorumlarıArif Erdoğan:

Kısaca abd ile Rusya başından beri anlaşmış. Abd istediğini de aldı zaten. Ne haliniz varsa görün der şimdi

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