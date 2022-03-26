Ukraynalı mültecinin sorusuna yanıt veren Biden'dan Putin'e ağır sözler: O bir kasap - Haberler

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Ukraynalı mültecinin sorusuna yanıt veren Biden'dan Putin'e ağır sözler: O bir kasap

AA - Islam Doğru - Dünya
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Ukraynalı mültecinin sorusuna yanıt veren Biden'dan Putin'e ağır sözler: O bir kasap

NATO toplantısı için Avrupa'ya giden ABD Başkanı Joe Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında Ukraynalı bir mültecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne düşündüğünü sorması üzerine "Kasap" ifadesini kullandı. Biden daha önce de Putin'e "Katil", "Savaş suçlusu" gibi ithamlarda bulunmuştu.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.

"KASAP" OLARAK NİTELEDİ

Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, "O bir kasap, düşündüğüm şey bu" nitelemesini yaptı. Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, "İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi." dedi.

2 MİLYON MÜLTECİ POLONYA'DA

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya'ya sığındığını belirtiyor.

AA / Islam Doğru - Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Joe Biden, Dünya, Haberler

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