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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa ile Görüştüğünü Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa ile Görüştüğünü Açıkladı
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Papa'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, onu son gördüğü için mutlu olduğunu belirtti ve Hristiyanların acısını paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi oldu. Vance, Papa'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Papa'nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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