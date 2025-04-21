ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa ile Görüştüğünü Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, Papa ile görüşen son üst düzey devlet yetkilisi oldu. Vance, Papa'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Papa'nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da" ifadelerini kullandı.