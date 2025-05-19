ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın İsrail Ziyareti İptal Edildi

(ANKARA) - ABD medyasının, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bir haberinde, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın, İsrail'e dün yapmayı planladığı ziyaretten, İsrail'in Gazze'deki artan askeri operasyonu nedeniyle vazgeçtiğini yazdı.

ABD merkezli Axios'a konuşan yetkili, Vance'in bu kararı, "Tel Aviv ve bölge ülkelerinin ziyaretini, Donald Trump yönetiminin İsrail'in Gazze'de geniş çaplı askeri harekatını desteklediği" şeklinde yorumlamaması için aldığını söyledi.

ABD yönetimi, son haftalarda İsral ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşması için diplomatik çabalarına ivme kazandırdı. Vance ziyaretin iptalini resmi olarak "lojistik nedenlere" bağlasa da konuya yakın bir Axios'a konuşan yetkili asıl sorunun lojistik olmadığını belirtti.

Habere göre önceki gün Trump yönetimi, Vance'in Papa'nın göreve başlama törenine katıldıktan sonra İsrail'e gitmeyi değerlendirdiğini İsrail hükümetine bildirdi. İsrailli yetkililere göre, pazar günü de iki ülke yetkilileri arasında ziyaretin hazırlıkları için ek görüşmeler yapıldı.

İsrail ordusu cuma günü, "Gideon'un Arabaları" adı verilen bir operasyon için birliklerini toplamaya başladı. Plan, yaklaşık 2 milyon Gazze sakininin Gazze içinde başka bölgelere tahliyesini ve bölgenin büyük bölümünün yıkılmasını öngörüyor. İsrail ordusu dün, birden fazla bölgede kara operasyonunun başlatıldığını duyurdu.