ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile yıllarca sürecek bir savaş ihtimali yok

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a yönelik askeri ve diplomatik seçeneklerin masada tutulduğunu belirtti. Orta Doğu'da uzun sürecek bir savaşa girme ihtimalinin bulunmadığını vurguladı ve diplomatik yolların öncelikli tercih olduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a yönelik hem askeri hem de diplomatik seçeneklerin masada tutulduğunu belirterek, Washington yönetiminin Orta Doğu'da uzun yıllar sürecek bir savaşa sürüklenme ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ardından bir Amerikan gazetesine sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda nihai olarak nasıl bir karar vereceğini şu an için bilmediğini aktaran Vance, masadaki seçenekler arasında hem askeri hamlelerin hem de diplomatik çözümlerin yer aldığına işaret etti.

Olası bir askeri saldırı kararının alınması durumunda yaşanacak sürece de değinen Vance, Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu ufukta görünmeyen bir savaşın içine girmelerine ihtimal vermediğini vurguladı. Geçmiş dönemlerdeki hataları tekrarlamaktan uzak durmaları gerektiğini savunan Vance, öte yandan geçmişin derslerinden gereğinden fazla etkilenmekten de kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Vance, önceki yönetimlerin askeri krizleri kötü yönetmesinin, ABD'nin bir daha benzer bir çatışmaya girmeyeceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

Yabancı ülkelere yönelik askeri müdahalelere genel olarak şüpheyle yaklaşan bir tutuma sahip olduğunu belirten Vance, bu yaklaşımın Trump için de geçerli olduğunu savundu. Washington yönetiminin ilk tercih olarak diplomatik yolları kullanmak istediğini dile getiren Vance, bu durumun ve sürecin gidişatının tamamen İran yönetiminin atacağı adımlara ve söylemlerine bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
