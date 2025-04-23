ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü

Hindistan yönetimindeki Keşmir bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 26 turist hayatını kaybetti. "Mini İsviçre" olarak bilinen Pahalgam tatil beldesi yakınlarındaki Baisaran çayırında gerçekleşen olayda, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, ormandan çıkan silahlı kişiler açık alandaki turistlere rastgele ateş açtı. Saldırganların kadınları hedef almadığı, özellikle erkeklere ateş ettiği belirtiliyor.

"Silah sesleri fırtına gibiydi," diyen bir tanık, olayın aniden geliştiğini anlattı. Bölgede turistlere at kiralayan bu kişi, panik anında yaşananları dehşet içinde izlediğini söyledi.

Polis, saldırıyı Hint yönetimine karşı savaşan militanlara bağladı ve en az dört kişilik bir grubun saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Pahalgam, kar kaplı dağları ve çam ormanlarıyla Hindistan'ın en popüler iç turizm merkezlerinden biri. Ancak bölge aynı zamanda Hindistan ve Pakistan arasında on yıllardır süren çatışmanın merkezi. 1989'dan beri süren çatışmada on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Hindistan ziyareti sırasında gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı kınayarak "Amerika Birleşik Devletleri terörizme karşı Hindistan'ın yanında" mesajı verdi.