ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, " Gazze'de ateşkes devam ediyor. Bu, bölge bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vance, Hamas ile İsrail'in birbirlerini ateşkesi bozmakla itham ettiğine dikkat çekerek, " Gazze'de ateşkes devam ediyor. Bu, bölgede bazı çatışmaların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Vance, "Hamas'ın ya da Gazze'deki başka birinin İsrail askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna karşılık vermesini de öngörüyoruz; ancak tüm bunlara rağmen barışın süreceğini tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu.