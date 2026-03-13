Haberler

ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?

ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın? Haber Videosunu İzle
ABD askerini zora sokan soru: İsrail için ölmeye hazır mısın?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaş gerilimi sürerken sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişi ABD askerine "İsrail için ölmeye hazır mısın?" ve "Önce Amerika mı, İsrail mi?" gibi sorular yöneltti. Cevap vermek istemeyen asker ise "Sohbet etmiyorum" yanıtıyla geçiştirirken, görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi.

Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken, ABD'nin İsrail'e verdiği destek dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların son örneği sosyal medyada paylaşılan bir videoda ortaya çıktı.

ART ARDA SORULAR SORDU

Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısının ABD askerine yönelttiği sorular dikkat çekti. Videoda söz konusu kişi, ABD askerine İsrail ve ABD ilişkileri üzerinden art arda sorular sordu.

"ÖNCE AMERİKA MI, İSRAİL Mİ?"

Sosyal medya kullanıcısı askere, "İsrail için ölmeye hazır mısın?", "Önce Amerika mı, İsrail mi?" ve "Hayatınızı İsrail'e mi yoksa Amerika'ya mı adadınız?" şeklinde sorular yöneltti. Askerin yanıtı ise "Sohbet etmiyorum" ve "İstemiyorum" oldu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Videodaki diyaloglar özellikle ABD'nin Orta Doğu politikaları ve İsrail ile ilişkileri üzerinden yoğun yorumlara neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

Gözünü İran'a çeviren Trump'a Irak'ta şok! ABD'ye 4 tabut daha gitti
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti