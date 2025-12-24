Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, 30 bin yeni Epstein belgesini daha yayımladı
Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein hakkında yapılan soruşturmayla ilgili 30 bin yeni dosyayı kamuoyuna açıkladı. Belgeler arasında, 2020 seçimleri öncesinde FBI'a sunulan Başkan Trump aleyhindeki iddialar da yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 30 bin yeni dosya daha açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 30 bin yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor. Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluğu olsaydı, kesinlikle Başkan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olurdu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
