ABD, 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını durdurdu

Güncelleme:
ABD yönetimi, bu yıl uygulanan seyahat yasakları kapsamında 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurdu. USCIS, tüm iltica başvurularının askıya alınmasını talep etti.

ABD yönetiminin, 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, bu yıl uygulamaya konulan seyahat yasakları ve kısıtlamaları kapsamında 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurduğu belirtildi. Yönerge kapsamında kurum personeline, 'kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)' ve yardım taleplerini askıya almaları talimatı verildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
