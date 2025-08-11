AB, Ukrayna Çatışmalarında Müzakerelere Dahil Olunmasını İstiyor

AB, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesine yönelik ABD ile Rusya arasında yapılacak herhangi bir müzakereye Ukrayna ve AB'nin dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesine yönelik ABD ile Rusya arasında yapılacak herhangi bir müzakereye Ukrayna ve AB'nin dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konunun Ukrayna ve tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Kallas, bugün konuyu görüşmek üzere AB dışişleri bakanlarının katılacağı acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.