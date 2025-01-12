AB, Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HEM UMUT HEM DE ZORLUKLAR VAR"

"Suriye'de hem umut hem de zorluklar var" ifadesini kullanan Kallas, Riyad'daki toplantıda Körfez, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde yer alacağını kaydeden Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır" mesajını paylaştı.