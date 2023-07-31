AB, Nijer'deki Darbeyi Kınadı ve ECOWAS Kararlarını Destekliyor
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama yaparak ECOWAS tarafından alınan tedbirleri desteklediğini belirtti. Borrell, Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. ECOWAS zirvesinde ise darbe yapan cunta yönetimine Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine geri getirilmesi çağrısı yapıldı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki gelişmelere dair yaptığı açıklamada "AB, bu darbe karşısında ECOWAS tarafından kabul edilen tüm tedbirleri destekler. Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi önemlidir" dedi.
Borrell, Nijer'deki gelişmelerin ardından dün Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü düzenlenen ECOWAS zirvesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "AB, bu darbe karşısında ECOWAS tarafından kabul edilen tüm tedbirleri destekler ve bunları süratle ve kararlılıkla destekleyecektir. AB, tüm dış müdahale suçlamalarını reddeder. Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi önemlidir. Sivillere, diplomatik personele ya da tesislere yönelik her türlü saldırıdan darbecileri sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.Borrell ayrıca, demokratik yollarla seçilen Nijer Devlet Başkanı Bazum'un tek devlet başkanı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, onun dışındaki hiçbir otoritenin tanınmadığını belirtti ve Bazum'un serbest bırakılıp görevine iade edilmesi çağrısını da yineledi.LEYEN: ECOWAS TARAFINDAN ALINAN KARARLARI DESTEKLİYORUMAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Borrell'in açıklamasını alıntılayarak, "AB ve Nijer, on yıllar boyunca gelişen derin bağları paylaşmaktadır. Demokratik yollarla seçilmiş hükümete yönelik kabul edilemez saldırı bu bağları tehlikeye atmaktadır. ECOWAS tarafından alınan kararları destekliyor ve Başkan Bazum'un hızlı bir şekilde görevine iade edilmesini sağlamak üzere aktif katılımını memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.ECOWAS ZİRVESİ
Afrika'da 15 ülkenin oluşturduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), dün Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü toplandı. ECOWAS darbe yapan cunta yönetimine Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine geri getirilmesi konusunda çağrıda bulunarak 1 hafta süre verdi. Açıklamada, "Bazum'un yasadışı alıkonmasını bir rehine durumu olarak değerlendiriyoruz. Taleplerin bir hafta içerisinde karşılanmaması halinde Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Bu tedbirler güç kullanımını da içerebilir" denildi.