AB, Nijer'deki Darbeyi Kınadı ve ECOWAS Kararlarını Destekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama yaparak ECOWAS tarafından alınan tedbirleri desteklediğini belirtti. Borrell, Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. ECOWAS zirvesinde ise darbe yapan cunta yönetimine Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine geri getirilmesi çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki gelişmelere dair yaptığı açıklamada "AB, bu darbe karşısında ECOWAS tarafından kabul edilen tüm tedbirleri destekler. Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi önemlidir" dedi.

Borrell, Nijer'deki gelişmelerin ardından dün Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü düzenlenen ECOWAS zirvesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "AB, bu darbe karşısında ECOWAS tarafından kabul edilen tüm tedbirleri destekler ve bunları süratle ve kararlılıkla destekleyecektir. AB, tüm dış müdahale suçlamalarını reddeder. Nijer halkının oylamayla ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi önemlidir. Sivillere, diplomatik personele ya da tesislere yönelik her türlü saldırıdan darbecileri sorumlu tutuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Afrika'da 15 ülkenin oluşturduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), dün Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü toplandı. ECOWAS darbe yapan cunta yönetimine Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve görevine geri getirilmesi konusunda çağrıda bulunarak 1 hafta süre verdi. Açıklamada, "Bazum'un yasadışı alıkonmasını bir rehine durumu olarak değerlendiriyoruz. Taleplerin bir hafta içerisinde karşılanmaması halinde Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Bu tedbirler güç kullanımını da içerebilir" denildi.