AB, Nijer Büyükelçisinin Hareket Özgürlüğünün Engellenmesini Kınadı

AB, Nijer'in başkenti Niamey'deki büyükelçisinin hareket özgürlüğünün engellenmesini kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden Büyükelçi Salvador Pinto da França'nın maruz kaldığı muameleye ilişkin açıklamada 'AB, Niamey'de görevlendirilen AB Büyükelçisi'nin 5 Eylül Salı günü Fransız Büyükelçiliği'ne giderken hareket özgürlüğünün engellenmesine maruz bırakılmasını kınıyor ve üzüntü duyuyor.' ifadesi kullanıldı.