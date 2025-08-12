AB Liderlerinden Ukrayna İçin Ortak Açıklama

AB'nin 26 lideri, 15 Ağustos'ta yapılacak Ukrayna konulu ABD- Rusya Zirvesi öncesinde ortak açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Macaristan lideri Viktor Orban dışındaki 26 ülke liderinin Ukrayna konusundaki ortak açıklamasını paylaştı. AB liderlerinin, ABD'li mevkidaşları Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış ile güvenlik sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, "Ukrayna halkı geleceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ukrayna'da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez. Diplomatik bir çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin 'ABD ve diğer benzer düşünen ortaklarla koordinasyon içinde' Ukrayna'nın doğal meşru müdafaa hakkını kullanması nedeniyle bu ülkeye siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğinin altı çizilerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği kaydedildi.

AB'nin kendi üyelerinin çıkarlarını da göz önüne alarak, yetki ve kabiliyetleri temelinde güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda destekleneceği aktarıldı.