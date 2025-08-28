AB Konseyi Başkanı Costa: 'Rusya'nın saldırganlığı, kararlılığımızı güçlendiriyor'

AB Konseyi Başkanı Costa: 'Rusya'nın saldırganlığı, kararlılığımızı güçlendiriyor'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antonio Costa, Kiev'de Rus saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın yanında durma kararlılığının arttığını vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, " Rusya'nın saldırganlığı, Ukrayna ve halkının yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB delegasyonu binasına zarar veren Rus saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Costa, saldırı nedeniyle 'dehşete düştüğünü' belirterek, "AB korkutulamaz. Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna ve halkının yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.