AB Konseyi Başkanı Costa: 'Rusya'nın saldırganlığı, kararlılığımızı güçlendiriyor'
Antonio Costa, Kiev'de Rus saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın yanında durma kararlılığının arttığını vurguladı.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, " Rusya'nın saldırganlığı, Ukrayna ve halkının yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB delegasyonu binasına zarar veren Rus saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Costa, saldırı nedeniyle 'dehşete düştüğünü' belirterek, "AB korkutulamaz. Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna ve halkının yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya