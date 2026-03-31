AB Konseyi Başkanı Costa, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefonda görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Costa, 'Orta Doğu'daki mevcut durumun son derece tehlikeli olduğunu' belirterek, Pezeşkiyan ile itidal çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemini vurgulayan Costa, tüm tarafların uluslararası hukuka tam olarak saygı göstermesi gerektiğini aktardı. Costa, "Minab'daki okul da dahil masum sivillerin hayatını kaybetmesi derin üzüntü vericidir. Gerilimin azaltılması amacıyla İran'a, bölgedeki ülkelere yönelik kabul edilemez saldırılara son vermesi ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması için Birleşmiş Milletler ile diplomatik süreçte yapıcı şekilde yer alması çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

AB'nin gerilimi düşürmeye yönelik tüm diplomatik çabalara katkı sunmaya ve düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik kalıcı çözüm için çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Costa, diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çekti. Costa, "İran'ın ortaya çıkardığı daha geniş güvenlik kaygıları da ele alınmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı