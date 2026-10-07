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AB Konseyi Başkanı Costa, Hamas saldırılarının 3. yılında iki devletli çözümü savundu

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AB Konseyi Başkanı Costa, Hamas saldırılarının 3. yılında iki devletli çözümü savundu
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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının üçüncü yılında hayatını kaybedenleri andı. Costa, AB'nin İsrail'in barış ve güvenlik içinde var olma hakkını savunacağını, iki devletli çözümün uygulanabilir tek yol olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıların üçüncü yılında hayatını kaybedenleri anarak, "Avrupa Birliği, İsrail'in barış ve güvenlik içinde var olma hakkını her zaman savunacaktır. İki devletli çözüm, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın uygulanabilir tek yolu olmaya devam etmektedir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıların üçüncü yılı için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Costa şunları kaydetti:

"Bugün, 7 Ekim 2023'te İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen korkunç saldırılarda hayatını kaybedenleri anıyoruz.

O gün katledilen İsrail vatandaşlarını ve yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerinin ve sevdiklerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Yaralananları ve rehin alınanları da unutmadık.

Asla unutmayacağız. Hiçbir şey böyle bir terörü haklı gösteremez ve bunun bir daha asla yaşanmaması gerekir.

Avrupa Birliği, İsrail'in barış ve güvenlik içinde var olma hakkını her zaman savunacaktır. İki devletli çözüm, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın uygulanabilir tek yolu olmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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