AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Bosna Hersek, AB'nin bir parçası olmayı hak ediyor

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in aday ülke statüsü aldığını hatırlatarak, ülkenin AB'nin bir parçası olmayı hak ettiğini belirtti. Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyelik süreci için hazır olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, aday ülke statüsü alan Bosna Hersek'in, AB'nin bir parçası olmayı hak ettiğini belirtti.

Varhelyi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi ile Temsilciler Meclisi üyelerinin ve Bosna Hersek'in iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) temsilcilerinin, Brcko Bölgesi yetkilerinin katıldığı üst düzey siyasi foruma, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ev sahipliği yaptı.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin ele alındığı forumun ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek'in yakın geçmişte aday ülke statüsü aldığını anımsatan Varhelyi, "Aday ülke statüsü, Bosna Hersek'in AB'nin bir parçası olmayı hak ettiğinin bir göstergesidir. " dedi.

Varhelyi, Bosna Hersek'teki her hükümette gelişme kaydedildiği için son derece mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'te rekor hızda denebilecek bir sürede hükümet kuruldu. Entite düzeyindeki hükümetler de çalışmalarına başladı." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in AB'nin belirlediği 14 önceliği yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Varhelyi, "Ödevlerin açıkça tanımlanmasının ardından dinamiğin hız kazanacağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın devam ettiği şu dönemde tüm müttefiklerimize ihtiyacımız var." diye konuştu.

RS Başkanı Milorad Dodik'in yakın zamandaki Rusya ziyaretinin sorulması üzerine Varhelyi, "Bizim müttefiklerimiz, Rusya'ya gitmiyor. Bizim müttefikimiz olmak isteyen de Rusya'ya gitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kristo da bugünkü forumda, Bosna Hersek'in, AB üyelik süreci için hazır olduğunu gösterdiğini kaydederek, "AB'den de Bosna Hersek'in Birliğe ait olduğunun açık mesajını aldık. Bosna Hersek'teki tüm temsilcilerin, AB'ye üyelik süreci için hazır olduğunu aktarmasından son derece memnunum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak, AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.