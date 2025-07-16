AB Komisyonu'ndan Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Çağrı

AB Komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından tüm dış aktörleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti. AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamaya göre El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan endişe duyduğunu ve sivillere yönelik şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.

Tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu belirtti.