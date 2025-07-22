AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Gazze Açıklaması

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Gazze Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekerek, insani yardımın ulaşması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca İsrail'e de taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki sivillerin çok uzun süredir büyük acılar çektiğini vurgulayarak, "Bu durum derhal sona ermeli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sivillerin asla hedef alınmaması gerektiğini belirterek, "Gazze'den gelen görüntüler katlanılmaz. AB, insani yardımın serbest, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ile uluslararası ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor. Gazze'deki siviller çok uzun süredir büyük acılar çekiyor. Bu durum derhal sona ermeli" dedi.

Açıklamasında İsrail'e de seslenen von der Leyen, "İsrail, verdiği taahhütleri yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti

Bir ilimiz kavruluyor! Güneşten kaçan havuzlara ve camilere akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.