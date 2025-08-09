AB Komisyonu Başkanı'ndan İsrail'e Gazze Uyarısı

AB Komisyonu Başkanı'ndan İsrail'e Gazze Uyarısı
Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu gözden geçirmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'yi işgal planıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Leyen, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli. Aynı zamanda insanlık dışı şartlarda tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için Gazze'ye derhal ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. Artık ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
