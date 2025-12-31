Haberler

AB'den Putin'in Konutuna Saldırı İddialarına Yanıt

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'nın önemli hükümet binalarını hedef aldığına dair iddialarının 'kasıtlı bir dikkat dağıtma girişimi' olduğunu belirtti. Kallas, Ukrayna'nın altyapısını hedef alan Rusya'nın bu asılsız iddialarının kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Rusya'daki önemli hükümet binalarını hedef aldığı iddiası, kasıtlı bir dikkat dağıtma girişimidir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet binalarını hedef aldığı iddiası, kasıtlı bir dikkat dağıtma girişimidir. Moskova, Ukrayna ve Batılı ortaklarının barışa yönelik kaydettiği gerçek ilerlemeyi baltalamayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kallas, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın altyapısını ve sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan Rusya'nın bu asılsız iddialarını kimsenin kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu saldırıyı gerçekleştirmediklerini kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
