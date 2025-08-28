AB Dış İlişkiler Temsilcisi'nden Rusya'ya Tepki

AB Dış İlişkiler Temsilcisi'nden Rusya'ya Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Rus saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, diplomatik misyonların hedef alınmaması gerektiğini vurguladı ve Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hiçbir diplomatik misyon hedef alınmamalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB delegasyonu binasına zarar veren Rus saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kallas, delegasyon binasındaki meslektaşlarıyla görüştüğünü belirterek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığınız bize güç veriyor. Hiçbir diplomatik misyon hedef alınmamalı. Yanıt olarak, Brüksel'deki Rus elçisini çağırıyoruz. Dünya barışa giden bir yol ararken, Rusya füzelerle karşılık veriyor. Kiev'e gece yapılan saldırı, barış çabalarını tırmandırmak için bilinçli bir tercihin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş

4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.