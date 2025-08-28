AB Dış İlişkiler Temsilcisi'nden Rusya'ya Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hiçbir diplomatik misyon hedef alınmamalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AB delegasyonu binasına zarar veren Rus saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kallas, delegasyon binasındaki meslektaşlarıyla görüştüğünü belirterek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığınız bize güç veriyor. Hiçbir diplomatik misyon hedef alınmamalı. Yanıt olarak, Brüksel'deki Rus elçisini çağırıyoruz. Dünya barışa giden bir yol ararken, Rusya füzelerle karşılık veriyor. Kiev'e gece yapılan saldırı, barış çabalarını tırmandırmak için bilinçli bir tercihin göstergesi" ifadelerini kullandı.