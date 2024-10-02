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AB, Dijital Platformlardan Öneri Sistemleri Hakkında Bilgi Talep Etti

AB, Dijital Platformlardan Öneri Sistemleri Hakkında Bilgi Talep Etti
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Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde YouTube, Snapchat ve TikTok'tan algoritmalarının içerik öneri süreçleri ve sistemik riskleri hakkında detaylı bilgi istedi. Şirketlerin talep edilen bilgileri 15 Kasım'a kadar sunması gerekiyor.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, öneri sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, algoritmalarının kullanıcılara içerik önerirken kullandığı parametreler ve seçim süreci ile ruh sağlığı ve küçüklerin korunmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bazı sistemik riskleri artırmadaki rolleri hakkında bilgi istedi.

AB, teknoloji firmalarının talep edilen bilgileri 15 Kasım'a kadar sunmaları gerektiğini, yanlış veya eksik yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği belirtildi. AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor. Daha önce, Facebook, Instagram, AliExpress ve TikTok gibi platformları etkileyen DSA kapsamında uyumsuzluk soruşturmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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