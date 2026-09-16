Haberler

AB'den çocuklara kademeli sanal medya yasağı

AB'den çocuklara kademeli sanal medya yasağı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları korumayı amaçlayan yeni yasa kapsamında 13 yaş altına tam yasak, 15 yaş altına ise kademeli kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları korumayı amaçlayan yeni yasa kapsamında 13 yaş altına tam yasak, 15 yaş altına ise kademeli kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları sanal medyanın olumsuz etkilerinden korumayı hedefleyen 'AB Çocuk Yasası' tasarısının detaylarını açıklayarak, 13 yaş altına tam yasak, 15 yaş altına ise kişisel hesap açma engeli getirileceğini duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan von der Leyen, perşembe günü resmen sunulacak yasal düzenlemeyle çocukların yaş gruplarına göre kademeli bir koruma kalkanına alınacağını belirtti. Tasarıya göre, 13 yaşından küçüklerin sanal medya platformlarına erişimi tamamen engellenecek. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların ise yalnızca aile denetiminde açılabilen, özellikleri sınırlandırılmış ve günde en fazla bir saat kullanıma izin veren 'mini hesaplar' üzerinden giriş yapabilecek.

'GÜVENLİĞİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE OLACAK'

Sanal platformların bağımlılık yaratan algoritmik yapılarının çocuklarda uyku bozukluğu, kaygı ve akran zorbalığı gibi ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çeken von der Leyen, denetim mekanizmasında ispat yükümlülüğünün doğrudan şirketlere devredileceğini söyledi. Von der Leyen, "İspat yükümlülüğünü tersine çeviriyoruz; artık platformlar sistemlerinin çocuklar için güvenli olduğunu bizzat bize kanıtlamak zorunda kalacak. Mesele yalnızca çocukların sanal ortama girmesi değil, bu platformların hangi koşullarda çocuklarımıza ulaştığıdır" ifadelerini kullandı.

15-18 YAŞ ARASINA 'GÜVENLİ TASARIM' ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında 15 ila 18 yaş arasındaki reşit olmayan gençler için de katı önlemler alınacağı kaydedildi. Sanal medya şirketlerinin bu yaş grubu için aşırı kullanımı ve ekran bağımlılığını körükleyen algoritmik özellikleri kaldıran 'güvenli tasarım' modellerini devreye sokmak zorunda olacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Adıyaman'da 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yemekten sonra fenalaştılar! 20 fabrika işçisi hastanelik oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den çocukların sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi önerisi

Sosyal medyada yaş sınırı geliyor! AB'den çocuklar için radikal karar
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı