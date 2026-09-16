AB'den çocuklara kademeli sanal medya yasağı

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları korumayı amaçlayan yeni yasa kapsamında 13 yaş altına tam yasak, 15 yaş altına ise kademeli kısıtlamalar getirileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları sanal medyanın olumsuz etkilerinden korumayı hedefleyen 'AB Çocuk Yasası' tasarısının detaylarını açıklayarak, 13 yaş altına tam yasak, 15 yaş altına ise kişisel hesap açma engeli getirileceğini duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan von der Leyen, perşembe günü resmen sunulacak yasal düzenlemeyle çocukların yaş gruplarına göre kademeli bir koruma kalkanına alınacağını belirtti. Tasarıya göre, 13 yaşından küçüklerin sanal medya platformlarına erişimi tamamen engellenecek. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların ise yalnızca aile denetiminde açılabilen, özellikleri sınırlandırılmış ve günde en fazla bir saat kullanıma izin veren 'mini hesaplar' üzerinden giriş yapabilecek.

'GÜVENLİĞİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE OLACAK'

Sanal platformların bağımlılık yaratan algoritmik yapılarının çocuklarda uyku bozukluğu, kaygı ve akran zorbalığı gibi ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çeken von der Leyen, denetim mekanizmasında ispat yükümlülüğünün doğrudan şirketlere devredileceğini söyledi. Von der Leyen, "İspat yükümlülüğünü tersine çeviriyoruz; artık platformlar sistemlerinin çocuklar için güvenli olduğunu bizzat bize kanıtlamak zorunda kalacak. Mesele yalnızca çocukların sanal ortama girmesi değil, bu platformların hangi koşullarda çocuklarımıza ulaştığıdır" ifadelerini kullandı.

15-18 YAŞ ARASINA 'GÜVENLİ TASARIM' ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında 15 ila 18 yaş arasındaki reşit olmayan gençler için de katı önlemler alınacağı kaydedildi. Sanal medya şirketlerinin bu yaş grubu için aşırı kullanımı ve ekran bağımlılığını körükleyen algoritmik özellikleri kaldıran 'güvenli tasarım' modellerini devreye sokmak zorunda olacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı