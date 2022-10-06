91 yaşındaki kadın yatağa uzanıp çıplak poz verdi, kimse görüntüsüne inanamadı

91 yaşındaki Amerikalı model Carmen Dell'Orefice, bir derginin çekimleri için yatağa uzanıp çırılçıplak poz verdi. Kimse ünlü ismin 91 yaşında olduğuna inanamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş bir kesim tarafından tanınan model Carmen Dell'Orefice, bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçti. Çırılçıplak soyunarak poz veren Carmen, hem fit vücudu hem de genç görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.

16 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR

Carmen Dell'Orefice'nin ilk olarak 16 yaşında modelliğe başladı ve o günden bu yana birçok alanda modellik yaptığı öğrenildi. Ünlü isim şu anda ise 91 yaşında olmasına rağmen modelliğe devam ederek, dünyanın en yaşlı modeli olma unvanını elinde bulunduruyor.

SON POZU DA ÇOK BEĞENİLDİ

91 yaşındaki modelin, kameralar karşısına çıplak şekilde geçtiği son pozu da oldukça beğeni topladı.

İşte o poz: