73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoks Epifani geleneği kapsamında buzlu suda yaptığı dalış sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan binlerce kullanıcı 73 yaşındaki Putin için "40 yaşını pek de geçmemiş gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Epifani bayramı öncesinde buzlu suda geleneksel dalış yaptı.
  • Putin'in dalışı, Rus Ortodoks geleneğinde günahların yıkanması ve ruhsal arınma ritüeli olarak sembolik anlam taşıyor.
  • Rusya'nın özel elçisi Kirill Dmitriyev, Putin'in dalışını paylaşarak Rus toplumunun 'şeytaniliğe karşı birlik' içinde olması gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortodoks Epifani bayramı öncesinde buz gibi suda geleneksel dalış yaptığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İZLEYEN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

73 yaşındaki Putin'in yaşına rağmen hayli dinç görünmesi dikkat çekerken, videoyu izleyen herkes "40 yaşını pek de geçmemiş gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Putin'in bu ritüeli, Rusya'nın özel elçisi **Kirill Dmitriyev'in "şeytaniliğe karşı birlik olun" çağrısıyla birlikte geniş çapta paylaşıldı. Dmitriyev, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Putin'in Epifani dalışını paylaşarak, Rus toplumunun "şeytaniliğe karşı birlik" içinde olması gerektiğini vurguladı.

BATI DÜNYASININ "AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ"NE GÖNDERME YAPTI

Açıklamasında bu ifadeyi Rusya'nın geleneksel Hristiyan değerlerini savunma amacıyla kullandı; batı dünyasının "ahlaki çöküşünü" ima eden bir mesaj olarak yorumlandı. Bu çağrı, bazı çevrelerde manevi netlik çağrısı olarak olumlu karşılanırken, birçok yorumcu bunun siyasi propaganda ve ideolojik mesaj içerdiğini belirtti.

GÜNAHLARIN YIKANMASI ANLAMINA GELİYOR

Putin'in her yıl Epifani kutlamaları kapsamında buzlu suda yaptığı dalış, Rus Ortodoks geleneğinde günahların yıkanması ve ruhsal arınma ritüeli olarak büyük sembolik anlam taşıyor.

Erdem Aksoy
