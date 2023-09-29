64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü

64 yıllık evli çift, hastane yataklarında son anlarını el ele tutarak geçirip birkaç saat arayla öldü. Dolores Winstead, 83, ve eşi Trent Winstead, 88, 64. evlilik yıldönümlerinden sadece beş hafta önce Nashville'ın Saint Thomas West Hastanesi'nde vefat etti. Dolores, eşinin yoğun bakımda olduğu sırada elini tutarak yanındaydı. 7 Aralık gecesi Dolores beyin anevrizması geçirdi ve solunum cihazına bağlandı. Hastane, çiftin son anlarını birlikte geçirebilmesi için aynı odaya alındı

64 yıllık evli çift, son anlarını hasta yatağında el ele geçirerek birkaç saat arayla öldü. Dolores Winstead, 83, ve eşi Trent Winstead, 88, 64. evlilik yıldönümlerinden sadece beş hafta kala, iki hafta önce Nashville'ın Saint Thomas West Hastanesi'nde vefat etti.

Dolores hastaneye alındığında böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan eşinin yatağının başında durarak elini tutuyordu.

Ancak 7 Aralık gecesi Dolores baş ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. 83 yaşındaki kadın, eşinin yanında dururken ciddi bir beyin anevrizması geçirdi. Durumu kötüleştikçe bir solunum cihazına bağlandı. Hastane personeli, çifti son anlarını birlikte geçirebilmeleri için aynı odaya aldı.

Dolores, 9 Aralık'ta saat 21.10'da hayatını kaybetti. Çiftin oğlu Eddie, annesine babasının öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Trent'e eşine bir öpücük kondurup yanına uzandığı eşine bir öpücük kondurdu. Bir kaç saat sonra eşinin yanında hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, anne ve babalarının aynı alma ölmesi ikisi için de iyi olduğunu birinin diğerinin acısına kesinlikle katlanmayacağını söyledi.

Çiftin kızı Sheryl, yaptığı açıklamada, babasının annesinin kaybına dayanamadığı için üzüntüden ölmüş olabileceğini söyledi.

Çift, 1950'lerde Tennessee'nin Dickson İlçesi'nde tanıştı. Trent Kore Savaşı'nda görev yapmak üzere gönderildiğinde birbirlerine aşk mektupları gönderdiler. Trent, Dolores'un dişlerini fırçaladığı bir gün ona evlenme teklif ettikten sonra hemen evlendiler.

Dolores ve Trent iki çocuk, üç torundünyaya getirdi.