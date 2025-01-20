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471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

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İsrail ile Hamas arasında 471 gün sonra imzalanan ateşkes dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Refah'a dönen bir Gazzeli memleketinin toprağını yediği görüntüler yürekleri dağladı. Şahıs sevinç anlarında "Yemin ederim bu tarif edilemez bir duygu, yemin ederim" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkesin ardından binlerce Filistinli topraklarına geri dönmeye başlarken bölgeden servis edilen bir görüntü yürekleri dağladı.

SEVİNÇ ANLARI KAMERADA

471 gün sonra imzalanan ateşkes sonrası Refah'a dönen bir Gazzeli memleketinin toprağını yedi. Sevinç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen şahıs o anlarda dikkat çeken ifadeler kullandı;

"Refah burası Refah! Refah herhangi bir şehir değil. Yemin ederim bu tarif edilemez bir duygu, yemin ederim. Yüce Allah'a şükürler olsun. Son derece mutluyuz. Allah bize yeter ve O, bize bunu yapanlara karşı işlerin en hayırlısını takdir edendir."

471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıIstecram null:

bizim Türkiye'dede parayı bulan gtübaşı oynayanlarda ülkeyi terk ediyor

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Haber YorumlarıMuhharrem Kalın:

Ne yemesi yahu öpüyor toprağı

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Haber YorumlarıÇimengül Falay:

Allah kimseyi Vatansız bırakmasın

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bastaki zalim ac gozlu okumus kravatlilar sanki bilgisayar oyunu oynar gibi oyun oynuyor olan garibim halklara oluyor

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Null, gitseler ne olacak, at gibi gidenler, it gibi geri dönüyor. Alayı pişman görüyorum hepsini ne haldeler

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