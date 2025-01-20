471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkesin ardından binlerce Filistinli topraklarına geri dönmeye başlarken bölgeden servis edilen bir görüntü yürekleri dağladı.

SEVİNÇ ANLARI KAMERADA

471 gün sonra imzalanan ateşkes sonrası Refah'a dönen bir Gazzeli memleketinin toprağını yedi. Sevinç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen şahıs o anlarda dikkat çeken ifadeler kullandı;

"Refah burası Refah! Refah herhangi bir şehir değil. Yemin ederim bu tarif edilemez bir duygu, yemin ederim. Yüce Allah'a şükürler olsun. Son derece mutluyuz. Allah bize yeter ve O, bize bunu yapanlara karşı işlerin en hayırlısını takdir edendir."