40 kişiyi öldüren Putin'in keskin nişancısı 'Bagira', Ukrayna ordusu tarafından yakalandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34. güne girilirken, 2014'ten beri ayrılıkçı Donesk bölgesinin güçleriyle birlikte Kiev hükümetine karşı savaşan 'Bagira' kod adlı Irina Starikova isimli keskin nişancının, Ukrayna güçleri tarafından sağ olarak yakalandığı açıklandı.

KENDİ BİRLİĞİ TARAFINDAN TERK EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İki çocuk annesi Starikova'nın sniper'ı ile tek başına 40 kişiyi öldürdüğü aktarılırken, Rus keskin nişancının yaralandıktan sonra kendi birliği tarafından savaş alanına terk edildiği öne sürüldü.

"BENİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Starikova'nın "Yaralandığımı bildikleri ve beni alma fırsatları olduğu halde terk ettiler" ifadesini kullandığı öne sürülürken, kaderi Ukraynalıların elinde olan keskin nişancının başına ne geleceği ise tam olarak kestirilemiyor.