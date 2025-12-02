Haberler

37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını, 58'inin tutuklandığını açıkladı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; FETÖ'nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 121 şüpheli yakalandı.

58 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonda, haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

sallayın bakalım....kim inanıyor bunlara , yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

.....orospu çocuğu baş fetöcü hesap vermeden boş .... siyasi fetö sevicileri hesap vermeden boş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
