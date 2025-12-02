37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

121 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; FETÖ'nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edilen 121 şüpheli yakalandı.

58 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonda, haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.