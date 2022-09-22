3 yaşındaki çocuğun, gece yattığı sırada anlattıkları ailesinin tüylerini ürpertti

Komedyen ve podcast yayıncısı Dan Schreiber bir takipçisinin kendisine anlattıklarını sosyal medyaya taşıdı. Dan Schreiber, takipçisinin anlatımına göre 3 yaşındaki çocuğun, "Baba, uzun zaman önce bir ailem vardı. Annemin adı Sochi idi. Bana da Anke adını vermişti. Şimdi ise buradayım ve siz varsınız" dediğini aktardı.

İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan komedyen ve podcast yayıncısı Dan Schreiber'in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi, okuyanları adeta dumur etti. Bir takipçisinin 3 yaşındaki oğlunun gece yatmadan babasına anlattıklarını takipçileriyle paylaşan Schreiber, ailenin reenkarnasyon ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

"ÖNCEKİ ANNEMİN ADI SOCHİ'YDİ"

Schreiber, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir takipçim, oğlunun gece yatarken söylediklerini bana aktardı. Çocuk daha önceki annesinin Sochi olduğunu ve kendisinin isminin de Anke olduğunu söylemiş babasına. Geçmişteki ailesinden bahsetmiş, şimdi de yeni ailesiyle yaşadığını ifade etmiş."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Schreiber'in paylaşımının ardından sosyal medyada da konuyla ilgili tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, reenkarnasyonun mümkün olmayacağını dile getirse de bazı kullanıcılar, daha önce de benzer vakalara rastlandığını belirtti.

REENKARNASYON NEDİR?

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.