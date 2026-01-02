Haberler

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 polisimizin şehit olduğu Yalova'daki DEAŞ operasyonu gündemdeki yerini koruyor. Girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun amcası "Bizim için 'Öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk vuracağım kişiler siz olacaksınız' dedi. Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam" ifadelerini kullandı.

Yalova'da girdiği çatışmada 3 polisimizi şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun amcası, yeğeni hakkında Yeni Şafak gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TESLİM OLMASI İÇİN İKNA EDEMEMİŞLER

Zafer Umutlu'nun, amcasının torunu olduğunu belirten Metin Umutlu, yeğenini örgütten kopartmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

"CİHAT EMRİ GELİRSE İLK SİZİ VURACAĞIM"

Zafer Umutlu'nun öz kardeşinin gidip örgüttekilerle "Kardeşimi yoldan çıkarttınız" deyip tartıştığını anlatan amca, sonrasında yeğeninin gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Zafer Umutlu'nun aileyi tekfir ettiğini kaydeden amca, "Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım" dediğini söyledi. Metin Umutlu, bu yüzden birkaç ay önce aile içinde sert bir kavga yaşandığı, abisi ve kardeşinin Zafer Umutlu'yu dövdükleri bilgisini de verdi.

"ÇATIŞMADAN 3 GÜN ÖNCE ŞİKAYET ETTİK"

Örgütten kopması için sürekli uyardıkları yeğenini vazgeçiremediklerini, defalarca da şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen amca, "Kardeşi de ben de şikayette bulunduk. Bizzat savcılara yeğenimin tehlikeli olduğunu söyledim. Güvenlik güçleri aradı, ancak ellerinde delil yok, neye dayanarak tutuklayacaklar. Sonuç alınamadı" dedi. Amca, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu'nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti.

"CENAZESİNİ ALMAYACAĞIZ"

Şehit polislere Allah'tan rahmet dileyen Metin Umutlu, "Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı" şeklinde konuştu. Yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını anlatan amca, ailenin cenazeye sahip çıkmayacağını açıkladı: "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de
Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Af gibi yeni düzenleme geliyor! On binlerce hükümlü yararlanacak
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde çekilen görüntüye bakın
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

Ülkeyi sarsan bardaki faciadan kan donduran görüntüler
2 aylık bebeğin ölümü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette, mahkeme aileye acımadı
Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

Soğuğu en iyi anlatan kare! Simge yapı buz tuttu
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi