''3 Aralık: Engelsiz bir dünya için farkındalık günü''

''3 Aralık: Engelsiz bir dünya için farkındalık günü''
Güncelleme:
Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarını gündeme taşıyarak toplumda farkındalık oluşturmayı ve engelsiz bir yaşam için gerekli adımları hatırlatmayı amaçlıyor.

  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edildi.
  • Dünya Engelliler Günü'nün amacı, engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta karşılaştıkları engelleri görünür kılmak ve çözüm üretmektir.
  • Etkinliklerde eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik gibi alanlardaki eşitsizlikler tartışılıyor.

Dünya Engelliler Günü'nün temel amacı; Engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta karşılaştıkları engelleri görünür kılmak, çözüm üretmek ve toplumun tüm kesimlerinde empati duygusunu geliştirmek. Eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik gibi kritik alanlarda yaşanan eşitsizlikler bu günde yeniden masaya yatırılarak, daha kapsayıcı bir yaşam için yapılması gerekenler tartışılıyor.

Etkinliklerde engelli bireylerin eğitim hakkından sağlık hizmetlerine erişime, iş hayatındaki fırsat eşitliğinden bağımsız yaşam imkanlarına kadar pek çok konu ön plana çıkıyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen programlar, hem bireysel hem de toplumsal bakış açısının dönüşmesine katkı sağlıyor.

ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen bu özel gün, dünya genelinde düzenlenen etkinliklerle engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını teşvik eden önemli bir farkındalık platformu haline geldi.

Şahan Kartal
Haberler.com / Dünya
