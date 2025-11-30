Haberler

-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler Haber Videosunu İzle
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sibirya'da –27 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve etkili tipiye rağmen şortla yürüyen kişiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, kalın montlar, bere ve kat kat kıyafetlerle güçlükle ilerleyen Sibiryalıların şiddetli rüzgâr ve yoğun kar birikintileriyle mücadele ettiği görülüyor. Ancak bu zorlu şartlarda bile şortla dolaşan kişilerin rahat tavırları, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de mizah konusu oldu.

  • Sibirya'da hava sıcaklığı -27 dereceye kadar düştü.
  • Sosyal medyada -27 derecede şortla yürüyen kişilerin görüntüleri yayımlandı.
  • Sibirya'nın Surgut bölgesinde bir kişi buz gibi havada kısa taytla bisiklet sürdü.

Sibirya'dan paylaşılan ve "Welcome Siberia" notuyla yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Havanın –27 dereceye kadar düştüğü bölgede lapa lapa yağan kar ve etkili tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Videoda, aracına ulaşmakta zorlanan; kalın montlar, bere ve kat kat kıyafetlerle güçlükle ilerleyen Sibiryalıların şiddetli rüzgâr ve yoğun kar birikintileriyle mücadele ettiği görülüyor.

ŞORTLA YÜRÜYENLER DE VAR

Ancak tüm bu zorlu şartlara rağmen görüntülerin en dikkat çeken kısmı, –27 derecede şortla yürüyen kişiler oldu. Kalın kıyafetlerle bile adım atmanın zor olduğu bir ortamda, şortla dolaşan kişilerin rahat tavırları sosyal medyada hem şaşkınlık hem de mizah konusu yarattı.

BUZ GİBİ HAVADA KISA TAYTLA BİSİKLET NASIL KULLANILIR?

Öte yandan Sibirya'nın Surgut bölgesinde, elbiseli bir kızınbuz gibi havada bisiklet sürerken giydiği kıyafet çevredekilerle tam bir tezat oluşturdu.

Ekstrem soğukları gözler önüne seren bu görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlenerek gündeme oturdu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ittifak mümkün mü?
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ruslar baylan (cıvık) millet değildir. buzlu suya girip banyo yapanlar çok... hem ne demek "kalın giyinmiş ilerlemekte zorlanırken", kış ruslar için en güzel mevsimdir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi

Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına olay cevap

İstifa çağrılarına olay cevap
Arsenal, Londra derbisinde büyük fırsatı tepti

Bu nasıl derbi! 50 dakika eksik oynamalarına rağmen pes etmediler
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.