-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

Sibirya'dan paylaşılan ve "Welcome Siberia" notuyla yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Havanın –27 dereceye kadar düştüğü bölgede lapa lapa yağan kar ve etkili tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Videoda, aracına ulaşmakta zorlanan; kalın montlar, bere ve kat kat kıyafetlerle güçlükle ilerleyen Sibiryalıların şiddetli rüzgâr ve yoğun kar birikintileriyle mücadele ettiği görülüyor.

ŞORTLA YÜRÜYENLER DE VAR

Ancak tüm bu zorlu şartlara rağmen görüntülerin en dikkat çeken kısmı, –27 derecede şortla yürüyen kişiler oldu. Kalın kıyafetlerle bile adım atmanın zor olduğu bir ortamda, şortla dolaşan kişilerin rahat tavırları sosyal medyada hem şaşkınlık hem de mizah konusu yarattı.

BUZ GİBİ HAVADA KISA TAYTLA BİSİKLET NASIL KULLANILIR?

Öte yandan Sibirya'nın Surgut bölgesinde, elbiseli bir kızınbuz gibi havada bisiklet sürerken giydiği kıyafet çevredekilerle tam bir tezat oluşturdu.

Ekstrem soğukları gözler önüne seren bu görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlenerek gündeme oturdu.