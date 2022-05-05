21 milyon kişilik şehirde tedbirler sıkılaştırıldı! "Yeni Wuhan" olmasından korkuluyor

Çin'in başkenti Pekin'de Omicro varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Pekin Belediye Sözcüsü Xu Hejian, Çin'e diğer kentler aracılığıyla giren ve 14 günlük karantinayı tamamlayanların, diğer yerel sakinlerinkiyle aynı olan ilgili gereklilikleri sağlamaları halinde Pekin'e seyahat edebileceklerini söyledi. Xu, bu ayarlamanın Omicron varyantının kısa kuluçka dönemi özelliklerine ve hafif klinik semptomlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

YETKİLİLER PEKİN'İN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ

Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi. İlk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti. Yeni salgındaki vaka sayısı, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bıraktı. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay ve Wuhan'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

ÇİN'DE VAKA SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Çin'de bu hafta 4.271 Kovid-19 hastası iyileşirken, hastanelerde tedavi altındaki teyitli Kovid-19 hasta sayısı 16.266 oldu. Aynı gün, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi Shanghai'da gerçekleşti ve iki yıldan uzun bir zaman önce başlayan pandemide ana karadaki toplam Kovid-19 kayıplarının sayısı 5.112'ye çıktı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA VAKA SAYILARI TEPE NOKTASINA ULAŞMIŞTI

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, geçtiğimiz hafta vaka 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.