Grammy Ödülleri'ne Göçmen Karşıtı Politikalara Tepkiler Damga Vurdu.

(ANKARA) - 2026 Grammy Ödülleri'ne, Bad Bunny'nin "Yılın Albümü" dalındaki zaferi ve hem kendisinin hem de Billie Eilish'in ABD Göçmenlik Polisleri'ne (ICE) yönelik protestoları damga vurdu.

Grammy Ödülleri'nde ICE protestoları öne çıktı. İspanyolca bir albümle en büyük ödülü kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçen Bad Bunny ve "Yılın Şarkısı" ödülünü alan Billie Eilish, teşekkür konuşmalarında göçmen politikalarını eleştirdi.

"Debí Tirar Más Fotos" albümüyle müzik endüstrisinin en prestijli ödülünü alan Bad Bunny, konuşmasında göçmenlere vurgu yaparak ICE'ı hedef aldı. Porto Rikolu sanatçı, büyük alkış alan konuşmasında, "Tanrı'ya teşekkür etmeden önce, ICE dışarı diyeceğim. Bizler vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve biz Amerikalıyız" dedi.

Tarihi ödülünü göçmenlere ithaf eden Bad Bunny, hem İspanyolca hem İngilizce yaptığı konuşmada, "Bu ödülü, hayallerinin peşinden gitmek için yurtlarını terk etmek zorunda kalan tüm insanlara adamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gecenin bir diğer önemli ödülü olan "Yılın Şarkısı"nı "Wildflower" ile kazanan Billie Eilish de sahneden göçmenlik yetkililerini eleştirdi. 2024 çıkışlı "Hit Me Hard and Soft" albümünde yer alan şarkısıyla ödülün sahibi olan Eilish, "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Söylemek istediğim tek şey ICE'a lanet olsun" şeklinde konuştu.

Donald Trump'tan Trevor Noah'a Epstein tepkisi

Gecenin sunucusu Trevor Noah'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki eski dostluğa dair yaptığı şaka, Trump'ın tepkisine neden oldu.

Noah, Billie Eilish'in ödülünü kazanmasının ardından, "Vay canına. Bu her sanatçının istediği bir Grammy. Neredeyse Trump'ın Grönland'ı istediği kadar. Ki bu mantıklı. Yani, Epstein'in adası gittiğine göre, Bill Clinton ile takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" dedi.

Trump, bu sözlere kendi sosyal medya üzerinden yanıt vererek Noah'a dava açacağı tehdidinde bulundu. Trump paylaşımında, "Noah benim hakkımda yanlış bir şekilde Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiğini söyledi. Yanlış! Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası'na veya yakınına hiç gitmedim... Noah, tam bir ezik, gerçekleri öğrense iyi olur" ifadelerini kullandı.

Gecenin ödülleri: Kendrick Lamar rekor kırdı

Gecede "Luther" şarkısıyla SZA ile birlikte "Yılın Kaydı" ödülünü kazanan Kendrick Lamar, rap dünyasında yeni bir rekora imza attı. "GNX" ile "En İyi Rap Albümü" ödülüne de sahip olan Lamar, toplam Grammy sayısını 27'ye çıkararak 25 ödüllü Jay-Z'yi geride bıraktı ve en çok Grammy kazanan rap sanatçısı unvanını ele geçirdi.

Ödülü kabul ederken "Burada olmak bir onur. Hip-hop her zaman tam burada olacak... Kültürü yanımızda taşıyacağız" diye konuştu.

Törende ayrıca Lady Gaga "Mayhem" ile "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünü alırken, Jelly Roll "Beautifully Broken" ile "Çağdaş Country Albümü" kategorisinde zafere ulaştı. En İyi Yeni Sanatçı ödülü Olivia Dean'in oldu.

Gecede Cher'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilirken, merhum sanatçılar D'Angelo ve Roberta Flack için düzenlenen anma bölümünde Ms. Lauryn Hill, 1999 yılından bu yana ilk kez Grammy sahnesine çıktı.