Ifj: 2025'te Biri TRT Muhabiri, 128 Gazeteci ve Medya Çalışanı Öldürüldü

(ANKARA) - Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2025 yılına ilişkin nihai listesini yayımladı. IFJ verilerine göre, yıl boyunca dünya genelinde 128 gazeteci ve medya çalışanı görevleriyle bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, 2025'e dair "öldürülen gazeteciler" raporunu paylaştı. Rapora göre, en ölümcül bölge yine Orta Doğu oldu. Listede yer alan ölümlerin büyük bölümü Gazze'de süren çatışmalar sırasında yaşandı. IFJ, savaş ortamlarında gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve cezasızlıkla mücadele çağrısını yineledi.

Hayatını kaybedenler arasında, TRT'ye çalışırken 30 Eylül'de Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci Yahya Barzak da bulunuyor. Barzak'ın ölümü, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

IFJ, gazetecilerin korunmasına yönelik uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesini ve faillerin hesap vermesini sağlamak için hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara acil çağrıda bulundu.