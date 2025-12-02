Haberler

20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Güncelleme:
Bolivya'da seçimleri kazanarak 20 yıllık iktidara son veren Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı. Vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu belirten Paz, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

  • Bolivya'da Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı.
  • Vize şartının kaldırılması, Güney Kore, Güney Afrika, Letonya, Estonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçileri de kapsıyor.
  • Bolivya hükümeti, 2026-2029 yıllarında turizmden en az 320 milyon dolar gelir bekliyor.

Bolivya'da seçimleri kazanan ve 20 yıllık iktidara son veren merkez sağcı Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdıklarını duyurdu.

VİZE ŞARTINI KALDIRDILAR

Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo, yönetimsel başkent La Paz'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Turizmin geliştirilmesi amacıyla başta ABD ve İsrail olmak üzere Güney Kore, Güney Afrika, Letonya, Estonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler için vize şartının kaldırıldığını belirten Aramayo, 2026-2029 yıllarında turizmden en az 320 milyon dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

80 MİLYON DOLARI AŞAN GELİR KAYBI

Aramayo, isim vermeden bir önceki hükümeti eleştirerek, 2008'den bu yana çeşitli ülkelerden gelen turistlere uygulanan vize zorunluluğunun "ekonomik" ve "ideolojik" gerekçelerden kaynaklandığını ifade etti. Devlet Başkanı Rodrigo Paz da konuşmasında, vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

MORALES ABD VE İSRAİL'E VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales döneminde, 2007'de ABD vatandaşları için vize zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulama, 2019'da dönemin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından kaldırılmıştı ancak bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce tarafından 8 Şubat 2021'de vize şartı yeniden yürürlüğe konulmuştu.

İsrail vatandaşlarına yönelik vize şartı ise 2014'te Morales hükümeti döneminde uygulanmaya başlamıştı. Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini 19 Ekim'de kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
