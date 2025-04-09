20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dharashiv bölgesindeki bir üniversitede 20 yaşındaki bir öğrenci, veda konuşması sırasında bayılarak hayatını kaybetti. Öğrencinin RG Shinde Üniversitesi'nde son sınıf Fen Bilimleri öğrencisi olan Varsha Kharat olduğu belirlendi.

5 Nisan'da gerçekleştiği bildirilen olayın videosu internet üzerinde viral olmaya başladı. Kısa video klipte, sari giymiş genç kız kürsünün önünde durup konuşmasını yaparken görülüyor. Bayılmadan birkaç saniye önce konuştuğu ve izleyicilerle neşeli bir an paylaştığı görülebiliyor. Kız yere düştüğünde öğrenciler sahneye doğru koşuyor. Medya haberlerine göre, genç kız hemen Paranda'daki yakındaki bir devlet hastanesine kaldırıldı, ancak doktorlar tarafından hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Times of India'nın Varsha'nın amcasını kaynak gösterdiği haberine göre, hayatını kaybeden öğrencinin kalple ilgili sağlık sorunları geçmişi vardı ve yaklaşık yedi yıl önce bypass ameliyatı geçirmişti.

Bir ilçe konseyi okul öğretmeni olan Dhanaji Kharat, Times of India'ya verdiği demeçte, "Kalp ameliyatından sonra ilaç kullanıyordu. Cuma günü üniversiteye yetişme telaşıyla günlük ilaç dozunu almayı unuttu" dedi.

Üniversite yetkilileri Times of India'ya, Varsha'nın parlak bir öğrenci olduğunu ve hayatı ve ailesi için büyük hayalleri olduğunu söyledi. Mütevazı bir ailesi vardı; anne babası çiftliklerde çalışıyordu ve hem ablası hem de küçük erkek kardeşi vardı.

Ölüm nedeni hâlâ bilinmemekle birlikte, konuşmasını yaparken ani bir kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.