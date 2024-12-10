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2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Handwara bölgesindeki Sharhama köyünde 2 yaşındaki Hasnain Nisar, bahçesinde oynarken bir leoparın saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Bu, bölgedeki insan-yaban hayatı çatışmasının devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor.

Bu korkunç olay, bölgedeki insan-yaban hayatı çatışmasının süregelen sorununu gözler önüne seriyor.

2 yaşındaki Hasnain Nisar, Hindistan'ın tartışmalı Handwara bölgesindeki Sharhama köyünde, bahçesinde oynarken bir leoparın saldırısına uğradı. Yerel haberlere göre küçük çocuk, vahşi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Köy sakinleri, kan içinde bulunan çocuğu hemen hastaneye kaldırdı, ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen küçük Hasnain kurtarılamadı.

Bu korkunç olay, sınır bölgesindeki insan-yaban hayatı çatışmasının devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor. Son aylarda Mawer bölgesinde çok sayıda vahşi hayvan saldırısı rapor edildi ve birçok kişi yaralandı.

Yaban hayatı yetkililerinin çabalarına rağmen, yerel halk bölgelerindeki vahşi hayvanların varlığından endişe duyuyor. Birçok kişi, habitat tahribatı ve ormansızlaşmanın vahşi hayvanları yerleşim alanlarına sürüklediğini ve bu durumun insan hayatı için önemli bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

Yasama Meclisi Üyesi Sheikh Khurshid olay yerine gelerek üzüntüsünü dile getirdi ve yaban hayatı yetkililerinden sorumlu hayvanların yakalanması için çabalarını artırmalarını istedi. Sheikh, "Bu büyük acı zamanında yas tutan aileye en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaban hayatı yetkililerinin yerel sakinlerimizin güvenliğini sağlamak için hızla harekete geçmesi zorunludur" dedi.

Bu olay, Romanya'da bir hayvanat bahçesinde yaşanan başka bir trajediyi hatırlattı. Pitesti Hayvanat Bahçesi'nde 52 yaşındaki bir bakıcı, güvenlik prosedürlerini ihlal ederek kaplan kafesine girdi ve hayvanın başına yaptığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yetkililere göre bakıcı, temizlik sırasında kaplanı güvenli alana almadan kafese girmiş ve güvenlik kapısını kapatmayı unutmuştu.

2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Asgari ücret toplantısına dakikalar kala heyecanlandıran mesaj
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hayvanların yaşam alanlarını daraltırsanız olacağı bu _

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