Haberler

KKTC'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

KKTC'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs 1919'un 107'nci yıl dönümünde başkent Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlendi. Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Lefkoşa bölge okullarından öğrencilerin flama ve bayraklarla yer aldığı törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıtkabir'den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Bir devir sona erdi!

Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

İstanbul'a gelen İngiliz taraftarı soyup soğana çevirdiler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda