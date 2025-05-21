18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü
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18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü
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Çin'de kısa süre önce restore edilen Mingzhongdu Davul Kulesi'nin çatısı bir anda çöktü. 18 milyon TL harcanarak restore edilen tapınağın çökmesi sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kültürel miras niteliğindeki yapı ve restorasyonu yapan firmalar incelemeye alındı. Öte yandan tapınağın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Anhui eyaletindeki Fengyang ilçesinde bulunan Mingzhongdu Davul Kulesi için 18 milyon lira harcanarak yakın zamanda restorasyona gidilmişti.

DEV TAPINAK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

1375 yılında Ming Hanedanı döneminde inşa edilmiş, 1995'te ise tamamen yeniden yapılan dev tapınak büyük bir gürültüyle çöktü.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen yıkılma sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olay sonrasında yerel yetkililer alarma geçti.

Restorasyon sürecinde yer alan şirketlerin tamamı inceleme altına alınırken sonucun yalnızca bu kulenin değil, benzer restorasyon projelerinin geleceğini de belirleyeceği tahmin ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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