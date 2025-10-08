Haberler

17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Güncelleme:
Peru'da 17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos Ciro Quispe López görevinden istifa etti.

Güney Amerika ülkesi Peru, bir piskoposun kadınlarla olan ilişkisiyle çalkalandı. Juli kentinde görev yapan Piskopos Ciro Quispe López'in 17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Lopez'in ayrıca kilisi fonlarını kötüye kullandığı belirlendi.

PİSKOPOS İSTİFA ETTİ

Ülkede piskoposa tepkiler çığ gibi büyüdü. López tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kaldı.

TEMİZLİKÇİSİNE YANLIŞLIKLA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ

Skandala ilişkin detaylar ise dikkat çekti. Piskoposun temizlikçisine yanlışlıkla çıplak fotoğraf gönderdiği, bu hatasının ardından olayın patlak verdiği öğrenildi.

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Yanlışlıkla mı hahahaha

