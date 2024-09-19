Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 16 İlde Vali Değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnamede, 16 ilde vali değişikliği yapıldı. 12 ilin valisi de 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine atandı. Yeni atanan valiler, geçmişte yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşuyor.
16 ilde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Bu kararla 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle valilik görevlerine atananların tamamı geçmişte yerel yönetimlerde farklı seviyelerde görev yapmış isimler.
Ataması yapılan valiler, atamalardan önceki görevleriyle birlikte şu şekilde:
Aynı kararnameyle Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.