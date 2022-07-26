14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi - Haberler

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14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Babasından kalan milyonlarca Euro'su bulunan 45 yaşındaki Savannah Daisley, geçen yıl 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Hapiste kaldığı sürece para kaybettiğini belirten Daisley, serbest kalmak için mahkemeye 83 bin euro kefalet bedeli teklif etti. Yargıç Yargıç Alison Viney bu teklifi kabul ederek kadını serbest bıraktı.

Babası Avustralya'nın en ünlü at yetiştiricileri arasında yer alan ve hem babasından kalan hem de kendi sağlık şirketinden gelen milyonlarca dolar ve Euro'su bulunan 45 yaşındaki Savannah Daisley, geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle tutuklanarak hapse gönderildi.

GEÇTİĞİMİZ YILDAN BERİ HAPİSTE

Savannah Daisley, suçlu bulunmasının ardından geçen 1 yıldan bu yana hapis hayatı yaşıyordu. Milyoner ismin mahkemesi de dün Avustralya'nın Sidney kentindeki Downing Center Yerel Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede avukatları hazır bulunan Daisley, olayın yaşandığı anda sarhoş olduğunu iddia ederek, suçsuzluğunu savundu.

14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi

SERBEST KALMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Uzun süredir hapiste bulunması nedeniyle hem itibar hem de para kaybı olduğunu dile getiren Savannah Daisley, serbest kalması için mahkemeye heyetine 83 bin euro tutarında kefalet ücreti teklif etti. Mahkeme başkanı Yargıç Alison Viney de kefalet teklifini kabul ederek, Daisley'i serbest bıraktı.

14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Kemal Aslan:

Simdide kadin pedofililer yayilacak internette her vikan yayiliyor aileler cocuklarinizi kadinlardanda koruyun artik internette goruyorum turkiyedede var bole kadinlar bu isin kadini erkekgi yok

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