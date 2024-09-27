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Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj yapıp

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Bir grup insan,13 yaşındaki çocuğun 'Tanrı' olduğuna inanıyor. Ona büyük bir saygı gösteren topluluk, çocuğun ayaklarına masaj yapıyor, çeşitli hediyeler getiriyorlar. Bu olağan dışı durum, çocuğun ve ailesinin yaşamını tamamen değiştiriyor.

Hindistan'da bir grup insan 13 yaşındaki çocuğa tapıyor. Onun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar' notunu düştü.

Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj yapıp...

Görüntülerde bir çocuğun etrafına toplanmış kalabalığın, onu hayran hayran izlediği görüldü. Çocuğun şeker paketini bile açamaması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntülere yorum yapan diğer kullanıcılar durumu tiye alırken, bir kullanıcı 'Tanrı şeker paketini açmakta zorlanıyor' dedi.

Bu topluluk 13 yaşındaki çocuğa tapıyor! Ayaklarına masaj yapıp
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

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Yorumlar (4)

Spectrum:

Şaşırılacak bir durum değil, bizdede var birilerine tanrı gibi tapancıklar

16
1
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Sezgin Kapucu:

Tanrıya dikiz jelibon yiyor

1
0
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tahsin bueyuekkol:

TaŞ devrinde kalan cOK

0
0
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